«Сочи» проиграл 5 из 7 последних матчей. Дальше – «Локо»

Теги Александр Точилин премьер-лига Россия Оренбург Сочи Футбол

«Сочи» проиграл 5 из 7 последних матчей во всех турнирах.

Сегодня команда Александра Точилина уступила «Оренбургу» в 11-м туре Мир РПЛ (1:4). Это пятое поражение сочинцев с 31 августа – ранее они проиграли «Уралу», «Краснодару», «Торпедо» и ЦСКА.

За этот период «Сочи» одержал одну победу – над «Динамо» – и 1 раз сыграл вничью – с «Факелом». В данный момент клуб занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 17 очков. 

Следующий матч команда Точилина проведет 8 октября – против «Локомотива» в 12-м туре Мир РПЛ.

 

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