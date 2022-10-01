Защитник «Сочи» Сиссако получил красную в 1-м тайме матча с «Оренбургом» за фол на Сычевом в своей штрафной

Защитник «Сочи» Мусса Сиссако был удален в матче против «Оренбурга».
На 43-й минуте 21-летний футболист сфолил в своей штрафной площадке, схватив двумя руками полузащитника Владимира Сычевого и повалив того на землю. Главный арбитр матча Артем Любимов показал Сиссако прямую красную карточку.
11-метровый удар реализовал сам Сычевой, сделав счет 3:0 в пользу своей команды.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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