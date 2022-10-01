Талалаеву предложили возглавить сборную Армении. Задача – выйти на Евро-2024

может возглавить сборную Армении.

Федерация футбола Армении (ФФА) уже связалась с бывшим тренером , сообщает Metaratings. Талалаев взял время на размышления.

Если 49-летний специалист возглавит команду, то его главной целью будет выход на Евро-2024. У тренера также есть предложения от клубов Мир , но вариант с армянской командой для него более приоритетный.

ФФА и бывший тренер сборной , работавший в национальной команде с 2020 года, расторгли контракт по обоюдному согласию. Сборная Армении вылетела в лигу C Лиги наций, заняв последнее место в группе с Шотландией, Украиной и Ирландией.