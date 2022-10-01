Талалаеву предложили возглавить сборную Армении. Задача – выйти на Евро-2024

Теги Андрей Талалаев премьер-лига Россия Хоакин Капаррос Ахмат сборная Армении по футболу Евро-2024 Футбол

Андрей Талалаев может возглавить сборную Армении. 

Федерация футбола Армении (ФФА) уже связалась с бывшим тренером «Ахмата», сообщает Metaratings. Талалаев взял время на размышления.

Если 49-летний специалист возглавит команду, то его главной целью будет выход на Евро-2024. У тренера также есть предложения от клубов Мир РПЛ, но вариант с армянской командой для него более приоритетный. 

ФФА и бывший тренер сборной Хоакин Капаррос, работавший в национальной команде с 2020 года,  расторгли контракт по обоюдному согласию. Сборная Армении вылетела в лигу C Лиги наций, заняв последнее место в группе с Шотландией, Украиной и Ирландией. 

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные