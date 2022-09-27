Талалаев ходит на курсы управления гневом: «Давно, лет 25. Незаметно?»

Андрей Талалаев рассказал о посещении курсов управления гневом.
– Что вы делаете, когда понимаете, что подавляете игроков?
– Я не иду на лавку, сажусь в стороне, даю возможность управлять тренировками или товарищескими играми своим помощникам. И я хочу проявления на поле от игроков.
Я занимаюсь, я хожу на курсы специальные – управления гневом и так далее. Потому что больше всего палишься на эмоциях.
– Что за курсы?
– Ну, разные. Есть манипулирование, противостояние.
– Это работа с психологом?
– Да, работа с психологом, в группах.
– Когда вы начали это делать?
– Давно, лет 25 назад.
– Серьезно.
– Да, тогда еще ФСБ не было, был КГБ.
– Вы серьезно стараетесь с этим как-то работать?
– А незаметно со стороны? – сказал бывший главный тренер «Ахмата».