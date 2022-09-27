Талалаев ходит на курсы управления гневом: «Давно, лет 25. Незаметно?»

рассказал о посещении курсов управления гневом.

– Что вы делаете, когда понимаете, что подавляете игроков?

– Я не иду на лавку, сажусь в стороне, даю возможность управлять тренировками или товарищескими играми своим помощникам. И я хочу проявления на поле от игроков.

Я занимаюсь, я хожу на курсы специальные – управления гневом и так далее. Потому что больше всего палишься на эмоциях.

– Что за курсы?

– Ну, разные. Есть манипулирование, противостояние.

– Это работа с психологом?

– Да, работа с психологом, в группах.

– Когда вы начали это делать?

– Давно, лет 25 назад.

– Серьезно.

– Да, тогда еще ФСБ не было, был КГБ.

– Вы серьезно стараетесь с этим как-то работать?

– А незаметно со стороны? – сказал бывший главный тренер .