Талалаев о лидерах: «Чтобы яйца отросли у футболиста, нельзя постоянно на них нажимать. Надо дать время, чтобы они выросли, и тогда игрок будет ими трясти»

поделился мнением о развитии лидерских качеств у футболистов.

– Я считаю, что Карпин подавляет игроков своим авторитетом. Он довольно саркастически над ними прикалывается, в интервью их подкалывает, поэтому они стараются меньше говорить, – отметил агент .

– Здесь соглашусь. Я по себе знаю. Мы все время сетуем, что у нас мало лидеров в командах. А мы понимаем, что тренерский штаб – и я в частности – иногда неуместными шутками или какой-то вспыльчивостью давим.

Для того чтобы яйца отросли у футболиста, нельзя постоянно на них нажимать. Надо дать какое-то время, чтобы они выросли, и тогда он [футболист] будет ими трясти так, что ты будешь слышать. А когда постоянно кто-то входит и давит на них – то тренер, то еще кто-то, – это очень сложно.

– Вы в «Ахмате» тоже перебарщивали?

– Да. Но мы всегда говорим, что общение, обмен мнениями, беседы – в зале для теории. Вот там футболисты могут равноправно говорить с нами. И мы даем возможность выступать, прислушиваемся к мнениям.

Но не все этим пользуются. Кто понял и использует это, тот выигрывает. А когда ты начинаешь что-то на поле... – заявил бывший главный тренер .