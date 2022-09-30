Грэм Поттер: «Ресурсы и история ничего не гарантируют в АПЛ. Нужная ясная стратегия»

высказался о ситуации в «Челси».

– Много перемен в клубе, хорошо ли это? Попадание в топ-4 по-прежнему жизненно важно?

– Первое, что нужно сказать: перемены бывают хорошими, плохими и сложными. Все зависит от того, как вы с ними справляетесь. То, что произошло, подтверждено документально. Иногда это часть жизни.

Немного больше, чем краткосрочный вызов. Ресурсы или история не гарантируют вам ничего в этой лиге. Главное, чтобы все было выстроено, все работали вместе и стратегия была ясной.

«Жизненно важно» звучит как вопрос жизни или смерти, немного драматично. Я не могу контролировать восприятие людей или то, что мы увидим в мае. Я сосредоточен только на следующей игре или следующей тренировке, – сказал тренер .