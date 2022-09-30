Президент «КАМАЗа» о низкой посещаемости «Рубина»: «Там ли построили 45-тысячный стадион? Может, нужно было в Набережных Челнах?»

Президент поддел «Рубин» на почве низкой посещаемости матчей в Казани.

«Рубин» и «КАМАЗ» набрали по 19 очков после 11 туров и делят 3-5-е места с тульским «Арсеналом».

«Стадион у нас практически всегда полный. Последняя игра с командой «Динамо» из Махачкалы собрала более шести тысяч зрителей. В то же время , играя на 45-тысячной арене, собрал всего лишь более пяти тысяч зрителей.

Напомню, у нас в городе проживает 530 тысяч жителей, в Казани – 1,2 млн жителей. Можете представить, какое количество на душу населения болеет за футбол в Челнах и сколько болеет за футбол в Казани?

Не в обиду будет сказано, но цифры и статистика – вещь упрямая. Возникает вопрос, там ли построили 45-тысячный стадион? Может, его нужно было построить в Набережных Челнах?» – сказал Наиль Магдеев.