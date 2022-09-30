Олег Иванов о 4-м месте «Рубина»: «За три месяца команду не построишь. Целостности в игре пока не хватает»

высказался о выступлении «Рубина» в текущем сезоне.

После 11 туров казанцы занимают в таблице лиги 4-е место.

— Почему «Рубин» буксует?

— За три месяца команду не построишь. Новичков много, кто-то после травм, Дзагоев еще форму не набрал. У нас бывают хорошие отрезки, полное доминирование, но целостности в игре пока не хватает. Как раз над этим сейчас и работаем.

Плюс надо учитывать, что «Рубин» в лиге — сильнейший раздражитель. Против нас все играют от ножа, кто-то за победу над нами обещает двойные премиальные.

В то же время прекрасно понимаем, что в Казани болельщики ждут от «Рубина» только побед. Мы сделаем все, чтобы выполнить задачу и вернуть клуб в Премьер-лигу.

— Лучшая команда дивизиона по качеству игры на данный момент?

— «Алания» и «КАМАЗ». Парни не просто носятся от штрафной до штрафной, а стараются играть в футбол. Контроль мяча, выход из обороны через короткий пас...

В матчах с другими командами футбола, к сожалению, мало. Борьба, борьба, борьба. Но если вряд ли претендует на повышение в классе, то наверняка поборется с «Рубином», «Арсеналом» и «Балтикой» за прямую путевку в РПЛ, – сказал хавбек .