Хави о травмах игроков «Барсы»: «Печально. Может, дело в поездках, методиках сборных. Не будем искать виноватых, покажем, что у нас отличный состав»

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Хави высказался о травмах игроков «Барселоны», полученных во время перерыва сборных.

«Это расстраивает. Но я должен мыслить позитивно, чтобы вернуть игроков в строй. Печальные вещи. Мы ищем ответ и не можем его найти. Каждый игрок отличается от других. Мы постараемся не допустить этого на чемпионате мира.

Может быть, надо больше осторожности и общения со сборными. Может, дело в поездках, в методике сборных, в накоплении минут. Мы не должны искать виноватых, а постараться сделать так, чтобы это не повторилось. Пришло время показать, что у нас отличный состав», – сказал тренер «Барсы».

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