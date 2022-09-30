Федун о 3:0 с «Зенитом»: «Все в восторге, мало кто ожидал. Я зашел в раздевалку и поздравил ребят»

Леонид Федун поделился эмоциями после победы «Спартака» над «Зенитом».

Вчера в матче 3-го тура Фонбет Кубка России московский клуб выиграл со счетом 3:0.

«Прекрасная победа. Порадовали меня ребята. Я зашел в раздевалку и поздравил их после победы.

Все, кто болеют за «Спартак», в восторге. Мало кто ожидал. Мы убедились, что «Спартак» может играть с «Зенитом» на равных, особенно когда бразильцы уходят с поля», – сказал бывший владелец «Спартака».

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