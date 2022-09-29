Абаскаль о 3:0 с «Зенитом»: «Когда есть вера, все возможно. Ребята показали, что могут играть в свой футбол с любым соперником»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о победе над «Зенитом».
Московская команда победила со счетом 3:0 в 3-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.
«В этом матче самое важное было верить в себя. Когда есть вера, все возможно.
Хотел бы отметить, что среди 11 игроков стартового состава было шесть игроков 2000 года рождения или младше. Нужно не останавливаться и идти с высоко поднятой головой.
Рад, что ребята показали смелость и настойчивость. Показали, что могут играть в свой футбол с любым соперником», – сказал Абаскаль.