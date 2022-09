Эрлинг Холанд: «С нетерпением жду матча с «МЮ». Надеюсь, «Ман Сити» покажет свой лучший футбол»

Эрлинг Холанд поделился мыслями перед матчем «Манчестер Сити» с «Манчестер Юнайтед».

– Вас ждет первое манчестерское дерби. Какие эмоции вызывает у вас эта игра?

– Я нетерпением жду свое первое манчестерское дерби. Будет здорово. С нетерпением жду матча, хочу увидеть «Манчестер Юнайтед» на нашем стадионе. Надеюсь, все в «Ман Сити» готовы к игре. Надеюсь, мы подойдем к матчу с хорошим настроем. Я с нетерпением жду этого матча.

– Как вы думаете, какой будет эта игра? Вас ждет противостояние с Рафаэлем Вараном и Лисандро Мартинесом.

– Я не особо думал об этом. Надеюсь, мы сможем показать свой лучший футбол. Если «Ман Сити» это удастся, то нас ждет чудесный вечер.

– Есть ли у вас какие-то воспоминания из детства, связанные с этим дерби?

– Помню Балотелли на «Олд Траффорде», когда он отпраздновал гол с майкой Why Always Me? («Почему всегда я?» – прим. Sports.ru). Должен сказать, что помню тот матч действительно хорошо.

У меня есть воспоминания об этих играх, а сейчас я с нетерпением жду возможности создать новые, – сказал нападающий «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в воскресенье, 2 октября. Игра начнется в 16:00 по московскому времени.