Ротенберг об отмене пенальти с ЦСКА: «В дзюдо это называется «подсечка». Чистейший пенальти, что судья смотрел 10 раз?»

Президент «Сочи» недоволен судейством в матче с .

На 68-й минуте игры 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России (1:2) нападающий упал в штрафной площадке армейцев, столкнувшись с Виллианом Рошей. Главный арбитр сначала назначил пенальти, но после подсказки от ассистентов на ВАР посмотрел повтор и отменил 11-метровый.

«Игра хорошая, мне понравилась. Но судья не поставил стопроцентный пенальти в ворота ЦСКА. В дзюдо это называется «подсечка», наш игрок Сарвели закрывал мяч корпусом, а футболист ЦСКА высек его.

Это чистейший пенальти, причем судья этот момент десять раз смотрел. Что он там смотрел? Зачем? Абсолютно непонятно мне!» – сказал Ротенберг