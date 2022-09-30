Владелец «Милана» Кардинале: «Бренд клуба недостаточно монетизирован. Не должно быть разницы 3 к 1 между медиадоходами АПЛ и Серии А»

Новый владелец Джерри Кардинале высказался о клубе.

«Милан» – это спящий гигант. Думаю, если посмотреть на его положение в мире как бренда в европейском футболе, то он один из самых больших. И он недостаточно монетизирован.

Если глянуть на разницу в Англии и Испании, Ла Лиге и Серии А, то здесь тоже огромная возможность для дальнейшей работы с точки зрения и «Милана», и Серии А.

Я не думаю, что должна быть разница три к одному между медиадоходами АПЛ, Ла Лиги и Серии А. Если глянуть на качество футбола в Серии А, посмотреть на совокупную рыночную стоимость игроков лиги, то она на одном уровне с .

И все же разница в медиадоходах составляет два к одному, а в сравнении с – три к одному. Это можно изменить в лучшую сторону», – сказал Кардинале.