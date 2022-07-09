Футболистка Франции Ренар об отказе от белых трусов из-за месячных: «Хорошая идея. Нам непросто»

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Француженка Венди Ренар поддержала инициативу британских футболисток по смене цвета формы.

Как сообщалось ранее, женская сборная Англии обратилась к Nike с просьбой не использовать белые игровые трусы в связи с менструацией. Этот же производитель экипировки сотрудничает с командой Франции.

«Это не такая и плохая идея. Да, нам непросто. Мы вынуждены подстраиваться, ведь мы топ-игроки. Есть, к сожалению, такая особенность. Это часть нашей жизни.

Но это и правда хорошая мысль, здорово, что англичанки так поступили. Если бы производитель помог с этим вопросом и нам, было бы здорово», – сказала Ренар.

Футболистки сборной Англии из-за менструации просят Nike отказаться от формы с белыми трусами

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