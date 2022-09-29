Слонина о переходе в «Челси»: «Когда позвонил Чех, я чуть не решил, что это фэйк, я не мог поверить, что говорю с ним. К счастью, я не повесил трубку»

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Габриэль Слонина высказался о переходе в «Челси»

Лондонский клуб купил 18-летнего вратаря у «Чикаго Файр» в августе. Этот сезон он проведет в МЛС.

«Мои друзья всегда присылали мне скриншоты слухов в интернете, связывающих мое имя с одним из лучших клубов мира. Это все еще немного странно, поскольку «Челси» – один из крупнейших клубов, и думать о том, с чего я начал, чтобы достичь этого, – невероятно. 

[Когда позвонил Петр Чех], я чуть было не решил, что это фэйк. Мне пришлось прислушаться, чтобы убедиться, что это был он. К счастью, я не повесил трубку. Я не мог поверить, что разговариваю с Петром Чехом, поэтому выслушать его и его советы было честью для меня.

Я был очень впечатлен тем, что он знает мою игру. Это показывает, как нужно вести себя, когда достигаешь определенного положения в жизни. То, что он пытается вдохновить молодых вратарей, – это его заслуга и заслуга его легендарности. Он отличный парень.

Здорово, что у нас американские владельцы, и я хочу доказать, что они сделали правильный выбор», – сказал Слонина. 

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