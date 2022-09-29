Юлиан Нагельсманн: «Хочу выиграть Бундеслигу с «Баварией», пройти далеко в Кубке Германии и ЛЧ»

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Юлиан Нагельсманн заявил о желании выиграть Бундеслигу с «Баварией».

– Как прокомментируете свои слова после матча с «Аугсбургом»?

– Я определенно не был в лучшем настроении. Размышляю о том, что могу сделать лучше. В конечном итоге я хочу выиграть Бундеслигу, а также пройти далеко в Кубке Германии и Лиге Чемпионов.

– Является ли «Унион» претендентом на титул?

– Не могу думать о других клубах. Я рад за Урса Фишера и «Унион», потому что Урс – хороший парень, а «Унион» – хороший клуб. Тем не менее, конечно, мы хотим финишировать выше них, – сказал тренер «Баварии».

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