«Бавария» не думает об отставке Нагельсманна. Боссы клуба хотят, чтобы тренер лучше общался с игроками

пока не собирается увольнять , но хочет, чтобы он поменял подход к работе.

По данным Sky Sport Deutschland, на данный момент руководство мюнхенского клуба не планирует отправлять 35-летнего тренера в отставку. Боссы клуба ждут, что «Бавария» изменит ситуацию после четырех матчей без побед в Бундеслиге и в следующем туре победит «Байер», идущий на 15-м месте в таблице.

Кроме того, руководство «Баварии» хочет, чтобы Нагельсманн внес коррективы в свою манеру руководить командой и научился лучше управлять ею в кризисных ситуациях, подобных нынешней.

Отмечается, что от тренера ждут более качественного общения с игроками, которые не всегда попадают в состав. В мюнхенском клубе обратили внимание на интервью полузащитника Райана Гравенберха, который публично выразил недовольство количеством игрового времени, хотя провел в команде всего несколько недель. Леону Горетцке тоже недавно пришлось объясняться за слова о том, что он готов выходить в старте «Баварии».

Боссы клуба замечают и недовольство тренером внутри команды, и бурное обсуждение нынешней ситуации в медиа. Ожидается, что в будущем Нагельсманн изменит манеру общения с журналистами.

Несмотря на это, руководство «Баварии» пока поддерживает тренера.