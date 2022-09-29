Фигу сыграл в матче на борту самолета, имитирующего эффект невесомости. Игру внесли в Книгу рекордов Гиннеса

принял участие в матче, который прошел на самой большой высоте в истории.

Бывший игрок «Барселоны», «Реала» и сборной Португалии принял участие в игре, которая прошла на борту специально сконструированного самолета. Фигу и семь других игроков поднялись в атмосферу для участия в матче «четыре на четыре».

Во время матча самолет летел по траектории, имитирующей эффект невесомости. Команда португальца одержала победу со счетом 2:1, 49-летний экс-футболист забил один из голов.

Каждый игрок, поучаствовавший в этом матче, получил награду от представителей Книги рекордов Гиннеса. Сама игра была отмечена в Книге как матч, проведенный на самой большой высоте (6 166 метров) в параболическом полете.