«Реал» считает, что сможет купить Канселу у «Ман Сити» за 40-50 млн евро. Игрок готов перейти

интересен защитник .

Как пишет As, мадридский клуб интересуется футболистом еще со времен его выступлений за «Валенсию», где он играл с 2014 по 2018 год.

«Реал» считает, что трансфер португальца, которому следующим летом исполнится 29 лет, обойдется в 40-50 млн евро. Карло Анчелотти хорошо знаком с качествами этого игрока и ценит его гибкость. Сейчас Канселу ярко играет на позиции левого защитника в «Ман Сити», но он может действовать и на позиции вингера, как в «Валенсии».

Отмечается, что Канселу уже знает об интересе со стороны «Реала». В случае, если «Мадрид» сделает официальное предложение о трансфере, он с радостью примет его.

В этом сезоне защитник забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи в 10 матчах за «Ман Сити». Недавно он продлил контракт с «горожанами» до лета 2027 года. Полную статистику игрока можно найти здесь.