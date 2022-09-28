«Краснодар» во 2-м тайме переиграл «Пари НН», функционально выглядел на порядок лучше». Сторожук о 2:0

Главный тренер подвел итоги матча с (2:0).

– Почему удалось забить только в концовке?

– Соперник – хорошо организованная команда, ну и исполнение наше. Первый тайм нам не удался. Есть и объективные причины, потому что в таких сочетаниях не успели наладить сыгранность.

Поговорили в перерыве, и я благодарен тренерскому штабу. Объективно во втором тайме мы переиграли соперника, функционально выглядели на порядок лучше. Наверное, заслуживали больше этой победы.

Мы в команде договорились, что не будем разделять Кубок и чемпионат. Мы часто применяем ротацию состава. Главное – восстановиться и идти дальше. Скамейка запасных неполноценная сейчас, есть микротравмы. Каждый игрок – на вес золота, – сказал Сторожук.