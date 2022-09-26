похвалил и , с которыми они вместе играют за .

«Мы с Неймаром знаем друг друга наизусть – мы отлично проводили время вместе в «Барселоне». Я бы хотел, чтобы мы поиграли за «Барсу» подольше, но жизнь вновь столкнула нас в «ПСЖ». Мы счастливы быть рядом. Я обожаю играть с ним и находиться рядом каждый день.

А Мбаппе – это особенный игрок. Зверь, который хорош при игре один в один. Килиан врывается в свободное пространство, он очень быстр и много забивает. Мбаппе – совершенный игрок, и он демонстрирует это уже несколько лет.

В ближайшие годы он будет в числе лучших, я уверен», – сказал Месси в интервью TUDN.

Мбаппе вообще не делает голевых на Неймара и Месси. А вот у Лео и Нея топ-связка: пасуют и друг другу, и Килиану