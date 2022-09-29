Путин о спортивных санкциях: «Голос России в международных организациях намеренно игнорируется. Это противоречит ценностям спорта»

Президент РФ Владимир Путин высказался о санкциях против российского спорта.

«Отмечу, что санкционная агрессия, развязанная против нашей страны и наших граждан, затронула многие сферы, в том числе спорт высших достижений.

Российские атлеты, по сути, лишены возможности представлять свою страну, а голос России в международных профильных организациях намеренно игнорируется.

Такая ситуация противоречит самим ценностям спорта, главные из которых ‒ взаимоуважение и принцип «спорт вне политики».

Несмотря на это, мы всегда будем радушной, гостеприимной страной, где на высоком организационном уровне проводят открытые соревнования для представителей разных государств и чтут идеалы олимпизма.

И, конечно, намерены и дальше развивать спортивную инфраструктуру во всех регионах, совершенствовать систему поиска, подготовки и поддержки талантливой молодежи, предпринимать все необходимое для сбережения кадрового потенциала и лучших традиций отечественной тренерской школы», – заявил президент в обращении к участникам форума «Россия – спортивная держава», который проходит в Кемерове.