Галактионов о 0:2 с «Краснодаром»: «Пари НН» сыграл качественно, но за 2 минуты случился результат»

Главный тренер подвел итоги матча с (0:2).

«Есть итоговый счет, и его надо принимать. Поздравляю «Краснодар» с победой.

В нашей ситуации мы должны разделить качество игры и итоговый результат. Думаю, мы показали качественный футбол. Пытались играть, но, к сожалению, за две минуты случился итоговый результат. Нам надо учиться, стать более прагматичными в этих компонентах и не допускать таких ошибок.

Сделали пять замен, чтобы освежить игру. Мы держали в уме, что через 2 дня матч со «Спартаком», плюс нам предстоит тяжелая дорога. Кроме того, есть конкуренция в команде, нам надо понимать, кто на что способен», – сказал Галактионов.