Циннбауэр о 5:0 с «Химками»: «Локомотив» хорошо вошел в игру, много моментов. Доминирование увеличилось во 2-м тайме»

Теги Локомотив Химки премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Йозеф Циннбауэр Матч ТВ Футбол

Главный тренер «Локомотива» рассказал о победе над «Химками».

Железнодорожники переиграли соперника со счетом 5:0 в матче ФОНБЕТ Кубка России.

– Команда хорошо вошла в игру. У нас было очень много голевых моментов.

К сожалению, в обороне позволили создавать шансы сопернику. Во втором тайме наше доминирование увеличилось.

– Томас Цорн сказал, что в штаб войдет еще и российский тренер. С вами согласовывали его кандидатуру? Чем он будет заниматься?

– Я не хотел бы комментировать назначение в тренерский штаб. Это внутренние дела команды, – сказал Йозеф Циннбауэр.

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