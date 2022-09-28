Циннбауэр о 5:0 с «Химками»: «Локомотив» хорошо вошел в игру, много моментов. Доминирование увеличилось во 2-м тайме»

Главный тренер рассказал о победе над «Химками».

Железнодорожники переиграли соперника со счетом 5:0 в матче ФОНБЕТ Кубка России.

– Команда хорошо вошла в игру. У нас было очень много голевых моментов.

К сожалению, в обороне позволили создавать шансы сопернику. Во втором тайме наше доминирование увеличилось.

– Томас Цорн сказал, что в штаб войдет еще и российский тренер. С вами согласовывали его кандидатуру? Чем он будет заниматься?

– Я не хотел бы комментировать назначение в тренерский штаб. Это внутренние дела команды, – сказал .