«Локо» выиграл в основное время впервые с 28 августа. 5:0 с «Химками» – крупнейшая победа железнодорожников в сезоне

победил в основное время впервые с августа.

Команда Йозефа Циннбауэра одержала победу над «Химками» в 3-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (5:0).

Железнодорожники добились победы в основное время впервые с 28 августа – тогда был обыгран «Оренбург» (5:1). С тех пор «Локо» потерпел 4 поражения и одержал одну победу в серии пенальти – над «Краснодаром» (2:2, пен. 3:1).

Сегодняшняя победа также стала для «Локомотива» самой крупной в сезоне.

Следующий матч московская команда проведет 1 октября – против «Урала» в 11-м туре Мир .