Президент «ПСЖ» о рычагах «Барселоны»: «Честно ли это? Нет. Легально ли? Я не уверен»

Президент высказался о финансовых рычагах «Барселоны».

Летом каталонский клуб продал часть доходов от телеправ, а также некоторые свои активы. Это позволило сине-гранатовым решить часть финансовых проблем и оформить трансферы.

«Честно ли это? Нет. Легально ли? Я не уверен. Если им это разрешили, то могут и остальным.

У УЕФА есть свое финансовое регулирование. И всему будет дана оценка», – сказал .

Все смеются над очередным экономическим рычагом «Барсы». А почему вообще «рычаг»?