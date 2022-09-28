Президент «ПСЖ» о рычагах «Барселоны»: «Честно ли это? Нет. Легально ли? Я не уверен»

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Президент «ПСЖ» высказался о финансовых рычагах «Барселоны».

Летом каталонский клуб продал часть доходов от телеправ, а также некоторые свои активы. Это позволило сине-гранатовым решить часть финансовых проблем и оформить трансферы.

«Честно ли это? Нет. Легально ли? Я не уверен. Если им это разрешили, то могут и остальным.

У УЕФА есть свое финансовое регулирование. И всему будет дана оценка», – сказал Нассер Аль-Хелайфи.

Все смеются над очередным экономическим рычагом «Барсы». А почему вообще «рычаг»?

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