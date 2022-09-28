Вице-президент «Барселоны»: «Если Месси и вернется, то свободным агентом. Финансово это возможно»

Вице-президент «Барселоны» по экономическим вопросам допустил возвращение .

«Если он и вернется, то в качестве свободного агента. Это возможно, если говорить о финансах, хотя и не заложено в бюджете.

Он легенда клуба, всегда будет его домом, но не мне принимать это решение», – отметил Эдуар Ромеу в эфире Catalunya Radio.

В текущем сезоне 35-летний Месси забил 4 гола и отдал 7 результативных передач за 8 матчей Лиги 1 в составе «ПСЖ». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Месси не против возвращения в «Барсу», но есть одна проблема… Пике