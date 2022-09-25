Баринов о 12-м месте «Локо»: «Дело не только в тренерском штабе, а и в игроках. Кто-то недобегает, не выполняет»

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Дмитрий Баринов высказался о результатах «Локомотива» в текущем сезоне.

После 10 туров красно-зеленые занимают в таблице Мир РПЛ 12-е место.

— Ты понимаешь, какой у вас есть сейчас кредит доверия с Циннбауэром?

— На самом деле, тренер хороший, требовательный, но дело не только в тренерском штабе, а еще и в игроках. В нас дело тоже: кто-то недобегает, кто-то не выполняет.

Если взять последний матч со «Спартаком», посмотрите — четыре нападающих... Обороняться вшестером очень тяжело против восьмерых (хорошо, два центральных защитника другой команды не принимают участия в атаке).

Посмотрим, думаю, он [тренер] провел с ними работу и донесет до них, что так играть нельзя, – сказал капитан «Локо».

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