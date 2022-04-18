Гендиректор профсоюза: «Обратились в РФС с просьбой разрешить регистрировать игроков, которых выдавливают из Европы»

просят разрешить российским клубам заявлять игроков, покидающих Европу из-за политики.

«Мы обратились в РФС с просьбой разрешить временно регистрировать футболистов, которых выдавливают из Европы.

К сожалению, ФИФА, разрешив иностранцам приостанавливать трудовые договоры с российскими и украинскими клубами, ничего не предусмотрели для наших футболистов, выступающих в Европе.

Сейчас Польшу покинул Башкиров, идет давление на Жигулева (играет за польский , откуда ранее ушел Башкиров – прим. Sports.ru). Из Чехии уехало два футболиста.

Есть молодой игрок Черткоев, который должен был подписать контракт с грузинским клубом. По нашей информации, от него требовали сделать какое-то политическое заявление как условие подписания, он отказался и вынужден был покинуть Грузию», – сказал гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов.