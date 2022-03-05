Гендиректор профсоюза футболистов об исключении РПЛ из EPFL: «Это никак не влияет на контракты футболистов. Они регулируются ФИФА»

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов высказался об исключении РПЛ из EPFL.

Ранее Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг исключила и , и .

«Может ли встать на сторону игроков и разрешить им в одностороннем порядке разрывать контракты? Большой вопрос. Исключение нашей сборной из стыков к чемпионату мира подвергается сейчас большому сомнению.

Я и мои коллеги за рубежом смотрели документы, которые прислала ФИФА, и у нас осталось много вопросов. Никакой правовой основы под этим нет. Сейчас больше политики и эмоций.

Честно говоря, я не вижу никакой связи между EFPL и контрактами футболистов. Эта организация объединяет профессиональные лиги в Европе. Организация мощная, но она никак не влияет на контракты футболистов.

Контракты регулируются регламентами ФИФА и национальных ассоциаций. Последними даже в большей степени. В России это РФС. Также контракты регулируются трудовым законодательством, но никак не EFPL. Ненахождение лиги в этой ассоциации не значит, что эта лига существует каким-то особенным образом.

Что касается легионеров, то во всех командах РПЛ и ФНЛ, в которых они играют, у них есть рабочий диалог с руководством. В нынешней ситуации я пока не видел ни одного случая, когда клуб бы не отпускал легионера из-за его желания.

Наиболее разумным мне кажется вариант «Краснодара» — приостановка трудовых договоров. Этот вариант позволяет и клубу сохранить свой актив, при этом не потеряв игроков», – сказал Александр Зотов.