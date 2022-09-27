Девушка Роналду о смерти новорожденного сына: «Часть моего сердца была разбита. Я заглянула в глаза детей и увидела единственный путь – держаться вместе»

, спутница Криштиану Роналду, рассказала о потере новорожденного сына.

Трагедия произошла в апреле 2022 года. Пара ждала близнецов, и выжила только девочка.

«Жизнь многое преподнесла мне за очень короткий промежуток времени. Один миг стал и лучшим, и худшим моментом в моей жизни.

Большая часть моего сердца была разбита, и я задавалась вопросом, смогу ли продолжать двигаться дальше. Ответ был гораздо ближе, чем я предполагала.

Я заглянула в глаза своих детей и увидела единственный путь – держаться вместе», – сказала девушка форварда в реалити-шоу Soy Georgina на Netflix.

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