«Арсенал» – лучшая команда Англии на данный момент». Экс-защитник «Сити» Онуоха о «канонирах»

Экс-защитник «Манчестер Сити» назвал «Арсенал» лучшей командой .

«Люди могут скептически относиться к , глядя на обыгранные им команды. Бытует мнение, что ты успешен лишь тогда, когда побеждаешь тех, кто в таблице рядом с тобой.

Но если ты дважды обыграешь клубы из нижней десятки, то наберешь 60 очков. Давайте начистоту: если хочешь быть успешным – тебе нужно набрать эти очки. Так делают , . Вот почему они в конце сезона у вершины.

Дерби с «Тоттенхэмом» – прекрасное событие. «Арсенал» на данный момент является лучшей командой Англии», – сказал Онуоха ESPN.