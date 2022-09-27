«Арсенал» – лучшая команда Англии на данный момент». Экс-защитник «Сити» Онуоха о «канонирах»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити Недум Онуоха премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Экс-защитник «Манчестер Сити» Недум Онуоха назвал «Арсенал» лучшей командой АПЛ.

«Люди могут скептически относиться к «Арсеналу», глядя на обыгранные им команды. Бытует мнение, что ты успешен лишь тогда, когда побеждаешь тех, кто в таблице рядом с тобой.

Но если ты дважды обыграешь клубы из нижней десятки, то наберешь 60 очков. Давайте начистоту: если хочешь быть успешным – тебе нужно набрать эти очки. Так делают «Манчестер Сити», «Ливерпуль». Вот почему они в конце сезона у вершины.

Дерби с «Тоттенхэмом» – прекрасное событие. «Арсенал» на данный момент является лучшей командой Англии», – сказал Онуоха ESPN.

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