Венгер считает, что «Арсенал» может выиграть АПЛ: «Не вижу супердоминирующей команды»

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Арсен Венгер высказался о шансах «Арсенала» на победу в АПЛ.

– Сколько времени пройдет, прежде чем «Арсенал» снова будет претендовать на титул чемпиона?

– Я бы сказал, что у них есть хорошие шансы в этом сезоне. Не вижу никакой супердоминирующей команды в лиге. Считаю, что в этом сезоне у них есть хорошая возможность.

Конечно, этот сезон немного особенный, потому что есть чемпионат мира осенью. Неизвестно, как это повлияет на игроков и команды. Но в целом я считаю, что у нас есть хорошая возможность, – сказал бывший тренер «Арсенала».

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