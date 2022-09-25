Ханс-Дитер Флик: «Саутгейт – один из самых успешных тренеров в истории Англии. Летом сборной просто не хватало свежести»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик выступил в защиту коллеги из .

«Премьер-лига – лучший чемпионат на свете, а у Англии прекрасный состав. Но летом, после долгого сезона, был отрезок, когда команде уже просто не хватало свежести.

Когда все складывается не лучшим образом, тренеров сразу начинают критиковать. Но, несмотря на это, – один из самых успешных тренеров в истории Англии, а у сборной отличный состав.

Нам нужно будет провести матч очень сильно», – сказал Флик.

Игра Германии с Англией в наций назначена на 26 сентября. Начало – в 21:45 по московскому времени.