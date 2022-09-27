Президент «Лацио» Лотито избран в Сенат Италии от правой партии Берлускони «Вперед, Италия»

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Президент «Лацио» Клаудио Лотито был избран в Сенат Италии.

65-летний функционер был кандидатом от правой партии Сильвио Берлускони «За Италию» в одномандатном избирательном округе Молизе. 

«Я руководил этой избирательной кампанией сердцем и душой. Я доведу требования жителей Молизе до парламента с той же страстью, с какой я выступал во время избирательной кампании», – сказал Лотито в интервью Open.

Лотито – не первый представитель футбольного клуба, победивший на выборах в Италии. В 2018 году Адриано Галлиани – бывший директор «Милана» и правая рука владельца «Монцы» Берлускони – также был избран в Сенат.

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