Президент «Лацио» Лотито избран в Сенат Италии от правой партии Берлускони «Вперед, Италия»

Президент был избран в Сенат Италии.

65-летний функционер был кандидатом от правой партии «За Италию» в одномандатном избирательном округе Молизе.

«Я руководил этой избирательной кампанией сердцем и душой. Я доведу требования жителей Молизе до парламента с той же страстью, с какой я выступал во время избирательной кампании», – сказал Лотито в интервью Open.

Лотито – не первый представитель футбольного клуба, победивший на выборах в Италии. В 2018 году – бывший директор «Милана» и правая рука владельца «Монцы» Берлускони – также был избран в Сенат.