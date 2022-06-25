Сильвио Берлускони: «Я выиграл все с «Миланом», но эмоции от выхода «Монцы» в Серию А были чем-то уникальным, превосходящим любой успех с «россонери»

Выход «Монцы» в Серию А порадовал больше, чем победы в турнирах с .

«Я все еще являюсь самым титулованным президентом в мире благодаря моему «Милану». Но на этот раз, благодаря , который три года назад убедил меня принять участие в новом приключении в Серии С, мы сделали нечто экстраординарное: дали такому клубу, как , заслуженное место в Серии А.

Лично я хочу быть протагонистом. Возможно, не в первом сезоне, но я хочу конкурировать с топ-клубами.

Вы знаете, что я выиграл все с «Миланом», но эмоции, которые я испытал в дни выхода «Монцы» [в Серию А], были чем-то уникальным, превосходящим любой успех, достигнутый с «россонери», с которыми у меня до сих пор тесная связь», – сказал владелец «Монцы».

Берлускони владел «Миланом» с 1986 по 2016 год. Под его руководством клуб 8 раз становился чемпионом Италии, 5 раз выигрывал Лигу чемпионов и трижды становился обладателем Межконтинентального кубка.