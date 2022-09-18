Тренер «Монцы» о победе над «Юве»: «Галлиани плакал – это было очень эмоционально. В раздевалке вечеринка»

Главный тренер «Монцы» поделился эмоциями после победы над «Ювентусом» (1:0).

«Замечательный день. В раздевалке вечеринка. Это было невероятно и неожиданно.

Хотя я знал, что футболисты будут играть сердцем. На протяжении всей недели я видел желание в их глазах. Эта победа – только их заслуга, они отдали все.

У были проблемы, потому что мы закрыли все свободные пространства и ограничили их.

Президент Сильвио Берлускони позвонил мне. Он был очень рад и сделал нам комплимент. плакал – это было очень эмоционально.

Я должен поблагодарить и Галлиани, и Берлускони, потому что в понедельник, когда они доверили мне команду, они возложили на меня большую ответственность. Они подарили мне мечту, и я буду благодарить их всю жизнь», – заявил .