уверен, что играла лучше «Баварии».

Испанская команда проиграла мюнхенцам (0:2) во втором туре группового этапа .

«Мы были лучше, чем .

Однако слишком много им прощали. А они нас не простили – вот в этом вся разница. У нас было 6-7 чистых голевых моментов, но нам не удалось забить.

Первый тайм остался полностью за нами. Результат не отражает того, что произошло в матче. Но такова Лига чемпионов. Если ты прощаешь соперника, то расплачиваешься за это.

Считаю, что нам нужно взять этого матча положительные моменты. Результат – отрицательный, поэтому мы должны учиться на своих ошибках.

Мы заслужили победу. Это незаслуженное поражение из-за наших ошибок. Мы должны учиться и продолжать работать», – сказал главный тренер «Барселоны».

«Бавария» – кошмар «Барсы»: 5 поражений подряд и 19 пропущенных 😱