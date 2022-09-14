Хави уверен, что «Барселона» играла лучше «Баварии».
Испанская команда проиграла мюнхенцам (0:2) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Мы были лучше, чем «Бавария».
Однако слишком много им прощали. А они нас не простили – вот в этом вся разница. У нас было 6-7 чистых голевых моментов, но нам не удалось забить.
Первый тайм остался полностью за нами. Результат не отражает того, что произошло в матче. Но такова Лига чемпионов. Если ты прощаешь соперника, то расплачиваешься за это.
Считаю, что нам нужно взять этого матча положительные моменты. Результат – отрицательный, поэтому мы должны учиться на своих ошибках.
Мы заслужили победу. Это незаслуженное поражение из-за наших ошибок. Мы должны учиться и продолжать работать», – сказал главный тренер «Барселоны».
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