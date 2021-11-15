«Англия может надавить на Катар, чтобы гибель рабочих расследовали. Нужно заявлять о правах человека». Amnesty International о ЧМ-2022

Сача Дешмукх, руководитель британского бюро правозащитной организации Amnesty International, высказался о нарушениях прав человека в Катаре после выхода сборной Англии на чемпионат мира.

«Эксплуатация большого числа мигрантов в качестве рабочей силы уже бросает мрачную тень на ЧМ в Катаре.

Футбольная ассоциация Англии должна использовать оставшийся до начала турнира год для продавливания долговременных реформ трудового законодательства в Катаре.

Она входит в состав рабочей группы УЕФА по правам трудящихся в Катаре и может оказать давление на власти страны с целью улучшения защиты прав трудящихся-мигрантов, проведения расследований эпизодов гибели рабочих. Она должна помочь превратить в турнир с действительно хорошим наследием.

И сейчас особенно важно, чтобы тренеры, игроки и фанаты сборной поднимали вопросы о правах человека в оставшийся год», – сказал Дешмукх.

Amnesty International о контракте Бекхэма с Катаром на 150 млн фунтов: «Там ограничена свобода слова, однополые отношения криминализированы. Дэвиду надо узнать больше»