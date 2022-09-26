Лионель Месси: «Прошлый сезон в «ПСЖ» был сложным – «Барса» была моим домом. Знал, что этот будет другим»

признал, что первый сезон в «ПСЖ» был сложным для него.

«Прошлый год был сложным, трудным для меня. Переход в «ПСЖ» – слишком серьезная перемена, ведь я столько времени провел в одном месте. «Барселона» была моим домом, я знал там все. Я ведь никогда не менял команду, город. Семье нужно было адаптироваться.

Я знал, что этот сезон будет другим. Теперь я лучше адаптирован, лучше готов и с нетерпением жду новых вызовов, получая от них удовольствие», – сказал нападающий в интервью TUDN.