Кафанов был бы рад, если бы больше вратарей в РПЛ играли высоко: «В поле появляется лишний игрок»

высказался о том, что некоторые голкиперы в Мир играют высоко.

– В «Химках» Гогниев известен требованиями к голкиперам, чтобы они чаще выходили далеко от ворот, начинали атаки, страховали защитников при высокой линии обороны. Видно, что Лантратов пытается это исполнять. Насколько у него это получается?

— Я думаю, пока у него мало времени было, чтобы адаптироваться к этому. Подниматься — поднимается. А что будет дальше... Я тоже хочу понять, что от него хочет Спартак в этой зоне, когда Илья поднимается от ворот, и что хочет, когда мяч в штрафной площади при розыгрыше. Просто надо время, чтобы понять.

Пока Лантратов поднимается — это радует. Потому что он играет как центральный защитник. И в поле появляется лишний игрок, которому не надо опускаться к своим воротам. Хочется посмотреть, что из этого получится. Многие тренеры так играют, но все по-разному понимают этот стиль. И от вратарей тоже по-разному требуют действовать в такой системе.

— Будете рады, если у нас появится больше российских вратарей, от которых в клубах требуют играть так же, как Сафонов, Ломаев и как пытается играть при Гогниеве Лантратов?

— Я был бы рад.

— Сафонов подобному сейчас полностью соответствует?

— Да. То, что они делают в , подходит под стиль сборной, – сказал тренер вратарей сборной России.