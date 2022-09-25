Осинькин о продаже Абрамовичем «Челси»: «Футбольного бога должно покоробить. Реакция неправильная, как бы это ни относилось к политике»

считает несправедливой смену владельца «Челси».

– Зная Абрамовича, как вы думаете, насколько сильно он переживает вынужденную продажу «Челси» в этом году?

– Он сильный человек. Он все может пережить, но это футбольная несправедливость. Так нельзя. Отношение должно быть другое.

Когда-то «Челси» выиграл Лигу чемпионов за былые заслуги, сейчас такое невозможно. Футбольного бога это событие должно немножечко покоробить.

Он так много сделал для «Челси», для английского футбола, что, по мне, эта реакция неправильная, как бы это ни относилось к политике.

Болельщики его никогда не забудут. Большими золотыми буквами он будет в музее славы на веки вечные, – сказал главный тренер в эфире «На троих с Рабинером».

Абрамович о продаже «Челси»: «Мы вместе создали наследие. Быть частью этого клуба – честь на всю жизнь»