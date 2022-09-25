Карраскаль отдал голевой пас в дебютном матче за Колумбию – через 25 минут после выхода на замену

Хавбек ЦСКА Хорхе Карраскаль сделал ассист в дебютной игре за сборную .

24-летний футболист вышел на замену на 64-й минуте товарищеского матча между сборными Колумбии и Гватемалы (4:1) и на 89-й минуте сделал голевую передачу на полузащитника Ясера Асприлью.

Вчерашняя игра стала для Карраскаля дебютной в составе сборной Колумбии. Ранее он играл только за молодежные сборные – на его счету 8 матчей за Колумбию U23 и 5 игр за Колумбию U20.

Статистику атакующего полузащитника можно изучить здесь.