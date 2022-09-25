Гарет Саутгейт: «Я тот человек, что должен везти Англию на ЧМ-2022. Так будет стабильнее»

считает, что должен руководить сборной Англии на .

«Я тот человек, что должен везти Англию на чемпионат мира. Думаю, так, несомненно, будет стабильнее. Я не считаю, что против Италии мы сыграли очень плохо. Было понятно, что надо мной начнут смеяться из-за череды поражений.

В прошлом мы проводили товарищеские матчи, а сейчас впервые столкнулись с соперником такого высокого уровня. Довольно часто в таких случаях мы оступаемся.

Теперь мы знаем, какой уровень нужен. Мы понимаем, что нам нужно улучшить, и это даст нам преимущество, учитывая то качество игры, что мы показали», – сказал тренер сборной Англии.

После поражения от Италии сборная Англии досрочно вылетела в Лигу B Лиги наций. У команды один гол в пяти матчах без побед. Впервые с осени 2000 года Англия не забивает в трех матчах подряд.

Завтра сборная Англии дома сыграет с Германией в заключительном туре Лиги наций.

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