Бонуччи об 1:0 с Англией: «Сборная Италии заслуживает аплодисментов. Мы выложились на поле, создав больше моментов»

Леонардо Бонуччи считает, что сборная Италии заслужила аплодисментов за матч с Англией.
Итальянцы обыграли англичан в матче Лиги наций (1:0).
«Поддержка наших болельщиков имела решающее значение. Они просили, чтобы мы показали гордость и мужество, сыграли с душой, и мы выложились на поле, создав больше моментов, чем Англия. Играя таким образом, мы можем продолжать расти.
Мы начали хорошо, затем оборонялись слишком глубоко. Но мы контролировали игру и лишь в последней части матча немного рисковали.
Нужно работать над этим и играть более компактно, но сегодня команда заслуживает аплодисментов, я думаю», – сказал защитник «Скуадры Адзурры».