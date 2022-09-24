Бонуччи об 1:0 с Англией: «Сборная Италии заслуживает аплодисментов. Мы выложились на поле, создав больше моментов»

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Леонардо Бонуччи считает, что сборная Италии заслужила аплодисментов за матч с Англией. 

Итальянцы обыграли англичан в матче Лиги наций (1:0). 

«Поддержка наших болельщиков имела решающее значение. Они просили, чтобы мы показали гордость и мужество, сыграли с душой, и мы выложились на поле, создав больше моментов, чем Англия. Играя таким образом, мы можем продолжать расти.

Мы начали хорошо, затем оборонялись слишком глубоко. Но мы контролировали игру и лишь в последней части матча немного рисковали.

Нужно работать над этим и играть более компактно, но сегодня команда заслуживает аплодисментов, я думаю», – сказал защитник «Скуадры Адзурры». 

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