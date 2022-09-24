Саутгейт о сборной Англии: «У нас череда плохих результатов, но мы должны это исправить. Мы сможем это сделать, если будем придерживаться того, во что мы верим»

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Гарет Саутгейт высказался о вылете сборной Англии в Лигу B Лиги наций.

Англичане набрали два очка в пяти матчах турнира, сыграв два раза вничью и потерпев три поражения. Вчера они уступили Италии (0:1).

«Мы не можем сказать, что в этих играх нет никакой ценности, это важные матчи против команд топ-уровня. 

Летом было много причин для таких результатов, но сегодня вечером мы не добились того результата, в котором нуждались и которого хотели. У нас череда плохих результатов, но мы должны это исправить.

Единственный способ, которым мы можем это сделать, – это придерживаться того, во что мы верим и что принесло нам успех на предыдущих турнирах. И, в конце концов, игроки должны оставаться очень сплоченными, потому что будет много шума, и много шума будет вокруг меня. Это прекрасно, это моя работа – принимать это давление за них», – сказал Саутгейт. 

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