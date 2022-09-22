Гендиректор «Локомотива»: «У нас катастрофический старт сезона. 2 победы в 10 матчах – никуда не годится»

Гендиректор «Локомотива» назвал катастрофическим для команды старт сезона.
«Вынужден признать, что у нас был катастрофический старт сезона. В десяти матчах только две победы – это никуда не годится.
Это не уровень «Локомотива». Растет напряжение среди болельщиков. Но могу сказать со всей ответственностью, что с точки зрения сделанного в клубе за два года картина совершенно иная», – сказал Владимир Леонченко.
Также он прокомментировал мнение Андрея Аршавина, что у «Локомотива» второй по силе состав в Мир РПЛ после «Зенита».
«Не только Андрей Аршавин, но и многие эксперты об этом говорят. Наша оценка здесь совпадает. Собрана интересная и молодая команда, средний возраст коллектива сейчас составляет 23 года. Но задача футболистов и тренерского штаба состоит в том, чтобы те авансы, которые им раздают, были подтверждены результатами на футбольном поле.
Задача состоит в том, чтобы как можно быстрее выйти из этого положения. Три тура назад мы приняли решение, что полноценно обязанности главного тренера будет выполнять Йозеф Циннбауэр. Надеемся, что после паузы на игры сборных изменения отразятся в турнирной таблице», – добавил гендиректор «Локо».