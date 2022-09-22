Гендиректор «Локомотива»: «У нас катастрофический старт сезона. 2 победы в 10 матчах – никуда не годится»

Гендиректор «Локомотива» назвал катастрофическим для команды старт сезона.

«Вынужден признать, что у нас был катастрофический старт сезона. В десяти матчах только две победы – это никуда не годится.

Это не уровень «Локомотива». Растет напряжение среди болельщиков. Но могу сказать со всей ответственностью, что с точки зрения сделанного в клубе за два года картина совершенно иная», – сказал .

Также он прокомментировал мнение , что у «Локомотива» второй по силе состав в Мир после .

«Не только Андрей Аршавин, но и многие эксперты об этом говорят. Наша оценка здесь совпадает. Собрана интересная и молодая команда, средний возраст коллектива сейчас составляет 23 года. Но задача футболистов и тренерского штаба состоит в том, чтобы те авансы, которые им раздают, были подтверждены результатами на футбольном поле.

Задача состоит в том, чтобы как можно быстрее выйти из этого положения. Три тура назад мы приняли решение, что полноценно обязанности главного тренера будет выполнять . Надеемся, что после паузы на игры сборных изменения отразятся в турнирной таблице», – добавил гендиректор «Локо».