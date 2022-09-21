«У Тюкавина есть отсрочка. Давайте смотреть трезво: хоккеистов и футболистов не вызовут на службу. Там нужны профессионалы». Агент о форварде «Динамо»

Агент Константина Тюкавина рассказал, что у форварда есть отсрочка от армии.

«Как вернется [из сборной], так и поговорим о последних новостях. У Тюкавина есть отсрочка [от армии], он учится в физкультурном университете в Малаховке (Московская государственная академия физической культуры). Константина не будут отправлять.

Давайте смотреть на вещи трезво. Не будут сейчас всех хоккеистов и футболистов вызывать на службу. Выполнять специальную военную операцию поедут люди, которые прошли боевые действия. Нужны качественные профессионалы, те, кто умеют работать по военным специальностям.

Будет больше пользы, если футболисты будут вкладываться в какой-нибудь фонд в поддержку армии или что-то в этом роде», – сказал .

Сегодня президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».