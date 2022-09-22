Галактионов о капитанстве Тюкавина в молодежке: «Он один из самых опытных, был в расширенном списке национальной сборной»

Старший тренер молодежной сборной России высказался о Константине Тюкавине.
Накануне в товарищеском матче с Беларусью U21 (6:1) форвард открыл счет.
— Капитаном команды сразу определили Тюкавина?
— Да, изначально решили, что капитаном будет Костя, в этой сборной он один из самых опытных. Костя прошел с нами и чемпионат Европы, и отборочную квалификацию, и олимпийский цикл, и сейчас он здесь. Константин был в расширенном списке национальной сборной, и когда его не оказалось в окончательном, то мы с Карпиным переговорили, что он может быть здесь.
Но самое главное — Тюкавин с большим удовольствием изъявил желание приехать на сбор и оказаться в молодежной сборной. Это подчеркивает его человеческие качества, порядочность, высокую степень профессионализма как спортсмена.
— У Тюкавина накопились дела в университете, но он приехал в сборную.
— Это его личные моменты. Мы с ним переговорили по телефону, и он сразу уверенно сказал: «Да, Михаил Михайлович, с удовольствием приеду и буду играть за честь страны», – отметил Михаил Галактионов.